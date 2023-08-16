توقعات بازدياد فرص هطول الأمطار على عدد من المناطق غدًا الخميس

وأشار الموقع إلى أن هذه الظروف تتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية في طبقات الجو العالية والمتوسطة لمُعظم مناطق المملكة، مما يؤدي إلى ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة في العديد من المناطق، قد يتخللها ظهور سُحب ركامية تترافق بأمطار مُتفاوتة في أجزاء من المنطقة الشرقية وخاصة إلى الغرب من الدمام والجبيل، وقد يصاحبها نشاط للرياح الهابطة.