توقعات بازدياد فرص هطول الأمطار على عدد من المناطق غدًا الخميس

كشفت آخر الخرائط الجوية عن توقعات ببقاء مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة يوم غد الخميس تحت تأثير أحوال جوية غير مُستقرة، ترافقها فرص هطول أمطار رعدية.
ويُحتمل أن تتعرض أجزاء محدودة من المنطقة الشرقية لتكاثر للسُحب الركامية الماطرة.
ووفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الخميس لتكاثر السُحب الركامية على مرتفعات شرق جازان وعسير، مع هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة في بعض الأوقات، ويصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات أحياناً، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
ولا يُستبعد تكوّن بعض السُحب الماطرة في أجزاء مُتفرقة من نجران ومرتفعات الباحة وشرق مكة المكرمة وغرب المدينة المنورة وتبوك، وتكون هذه السُحب في نطاقات ضيقة إجمالاً، ويرافقها أمطار خفيفة إلى متوسطة في مجملها ونشاط في الرياح الهابطة.
وأشار الموقع إلى أن هذه الظروف تتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية في طبقات الجو العالية والمتوسطة لمُعظم مناطق المملكة، مما يؤدي إلى ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة في العديد من المناطق، قد يتخللها ظهور سُحب ركامية تترافق بأمطار مُتفاوتة في أجزاء من المنطقة الشرقية وخاصة إلى الغرب من الدمام والجبيل، وقد يصاحبها نشاط للرياح الهابطة.