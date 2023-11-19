33 مئوية.. جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت السودة 7 درجات فقط .
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في شرورة وينبع 32 مئوية، وكل من مكة المكرّمة والقنفذة 31 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 7 مئوية، تليها طريف 8 درجات، والقريات 10 مئوية، وأبها وتبوك والباحة وحفر الباطن 13 درجة.
وسجّلت مكة المكرّمة والرياض وجدة والدمام وأبها وبريدة وحائل والباحة وجازان والصمان والتنهات والطائف والأحساء وحفر الباطن والقريات والمجمعة والدهناء والسودة نسبة رطوبة 90%.