ولي العهد يتلقّى رسالة خطية من رئيس جيبوتي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية، من رئيس جمهورية جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيله، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.