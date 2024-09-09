"حساب المواطن": لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية في احتساب الأهلية

أوضح "حساب المواطن"، أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية، ويتوقف الاستحقاق على إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين)، وما إذا كان قد تجاوز الحد المانع للدعم أم لا.
وأضاف البرنامج، أن قيمة الدعم تختلف كذلك من أسرة إلى أخرى بناءً على تركيبتها ومجموع دخلها.
وأكّد رداً على استفسار أحد المستفيدين حول إمكانية النظر للقروض وعدم احتسابها ضمن إجمالي الدخل، أنه في حال انطبقت شروط الأهلية وكان المتقدم مستحقاً فسوف يشمله الدعم.
وتابع، لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم http://portal.ca.gov.sa.