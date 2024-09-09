"حساب المواطن": لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية في احتساب الأهلية

أوضح "حساب المواطن"، أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية، ويتوقف الاستحقاق على إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين)، وما إذا كان قد تجاوز الحد المانع للدعم أم لا.