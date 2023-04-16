"أرامكو" تحدِّد يوم 8 مايو القادم موعدًا لانعقاد الجمعية غير العادية للشركة

وتفصيلًا: أوضحت الشركة أنه في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، ستُجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقّين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقّين لكسور الأسهم كلّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الأحقّية.