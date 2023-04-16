"أرامكو" تحدِّد يوم 8 مايو القادم موعدًا لانعقاد الجمعية غير العادية للشركة

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"أرامكو" تحدِّد يوم 8 مايو القادم موعدًا لانعقاد الجمعية غير العادية للشركة
للتصويت على زيادة رأس المال إلى 90 مليارًا ومنح أسهم إضافية للمساهمين
حدّدت شركة أرامكو السعودية يوم 8 مايو المقبل، موعدًا لعقد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.
وتفصيلًا: أوضحت الشركة أنه في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، ستُجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقّين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقّين لكسور الأسهم كلّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الأحقّية.
ولفتت إلى أن أسهم المنحة ستكون مستحقّة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة.