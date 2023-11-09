لسان السيل والدعم والحراك.. متابعة دقيقة لـ"جريان وادي الرمة" من "المسند"

وأوضح أن خريطة حوض وادي الرمة تبين الخطوط الخضراء فيها مواضع دعم الوادي بالجريان السطحي منذ بضعة أيام، مشيرًا إلى أن الحراك والجريان جاء من حوضه الشمالي الغربي، والغربي من أودية: "الشعبة، القهد، الرقب، الحليفة... إلى آخره".