لسان السيل والدعم والحراك.. متابعة دقيقة لـ"جريان وادي الرمة" من "المسند"

قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، متابعة دقيقة لجريان وادي الرمة عن اليوم الخميس، عبر خريطة لحوض الوادي.
وأوضح أن خريطة حوض وادي الرمة تبين الخطوط الخضراء فيها مواضع دعم الوادي بالجريان السطحي منذ بضعة أيام، مشيرًا إلى أن الحراك والجريان جاء من حوضه الشمالي الغربي، والغربي من أودية: "الشعبة، القهد، الرقب، الحليفة... إلى آخره".
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لم يتحرك الجزء الجنوبي الغربي وعلى رأسه وادي الجرير وفروعه".
وتابع: "توضح الخريطة أيضًا موقع وصول الوادي اليوم الخميس 9 نوفمبر، حيث بلغ لسان سيل الوادي جنوب غرب الرس، هذا والله أعلم".