"دهانات الجزيرة" تقيم سيمنار "All in One" في الكويت وتشارك تاريخ جودتها الممتد لعشرات السنوات

تواصل "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة سيمنارها "All in One" بالانتقال إلى دولة الكويت، وإقامته بقاعة المرقاب في فندق الفورسيزون، وذلك بحضور نخبةٍ من كبار المكاتب الاستشارية، وصفوة من مهندسي شركات المقاولات والمختصين والمهتمين في البناء والمعمار.
اختارت "دهانات الجزيرة" عبارة "All in One" لتعكس فلسفتها ونظرتها في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، بواسطة إبراز تكامل المنتجات فيما بينها، ومدى سهولة تجربة العميل وسرعة وصوله إلى طلبه المنشود، باستخدام التقنيات الحديثة التي مدت الجسور بين العميل والمنتج، تحقيقاً لغايته في الحصول على مبنىً متكامل الأركان ومنزلٍ مثالي الصورة.
وقد استعرضت من خلال سيمنارها "All in One" منتجاتها وخبراتها متنوعة المعالم ومختلفة التطبيق، وصولاً إلى أحدث المنتجات في الدهانات والألوان، وتبيان مميزاتها وتطبيقاتها، فضلاً عن توضيح نظرة الشركة وتطلعاتها نحو المستقبل.
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.