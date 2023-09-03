أمطارٌ وبَرَدٌ وغبارٌ.. "طقس الأحد" كما يراه "الحصيني": تحسُّن واضح للحرارة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع اليوم الأحد، تحسُّن واضحٌ في درجات الحرارة.
وأوضح "الحصيني"، أن أجواء الأحد حارّة نهاراً على معظم المناطق والخليج، ومعتدلة فجراً، والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.
وأضاف، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً-: "الأمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة".
وتابع: "تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واليمن وعُمان والإمارات، وتُسبق برياحٍ نشطة ومغبرة، والله أعلم".