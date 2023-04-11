"الفساد" توقف مقيماً و(4) مواطنين حالوا دون تسديد أكثر من (75) مليوناً لخزانة الدولة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مباشرتها لعددٍ من القضايا الجنائية، من بينها مقيم و(4) مواطنين تورطوا في الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وغسل الأموال، في وزارة الموارد البشرية، حيث ترتب على عملياتهم عدم تسديد غرامات ورسوم لصالح خزانة الدولة والبالغة ( 75,751,371) ريالاً.
وتفصيلاً فقد أوضحت "مكافحة الفساد" أنها وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ ( 6,600,000) ريال، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة تعديل مهن
العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد "تم إيقافه" (تبين أن الموظف موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات حيث قام
بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة للمقيم عن طريق أحد زملائه بالوزارة والذي قام بتسليم الهاتف للمقيم لاستخدامه".
وأضافت أن إجمالي العمليات التي تمت بلغت (5663) عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزانة الدولة والبالغة (75,751,371) ريالاً، ومن خلال نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري تم إيقاف (3) مواطنين لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على مبلغ (800,000) ريال.