"الفساد" توقف مقيماً و(4) مواطنين حالوا دون تسديد أكثر من (75) مليوناً لخزانة الدولة

وتفصيلاً فقد أوضحت "مكافحة الفساد" أنها وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ ( 6,600,000) ريال، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة تعديل مهن

العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد "تم إيقافه" (تبين أن الموظف موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات حيث قام