"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة تُسبق برياحٍ نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف مترٍ إلى مترٍ على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائجٍ على الجزأين الأوسط والجنوبي.