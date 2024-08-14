جدة.. 8.925 مخالفة مبانٍ خلال شهر يوليو الماضي

وبيّنت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، وعدم تركيب السور المؤقت للمواقع الإنشائية، بالإضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته.