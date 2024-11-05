المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُشارك في ملتقى بيبان 24 لتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة بالمملكة

يُشارك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في ملتقى "بيبان 24"، الذي أنطلق اليوم ويستمر إلى 9 نوفمبر 2024م، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. وتأتي مشاركة المركز بجناح يبرز من خلاله الدور الحيوي الذي يلعبه في تنمية القطاع غير الربحي في المملكة، مساهمًا بذلك في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة القطاع غير الربحي كركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة.
ويُعد ملتقى بيبان واحدًا من أبرز الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حيث يجمع روّاد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من مختلف القطاعات لتعزيز التفاعل والتكامل بين الجهات المشاركة، وتمكين بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.
وتأتي مشاركة المركز في هذا الحدث من خلال جناح يعرض فيه خدماته ومنجزاته، ويستعرض الجهود التي يقوم بها في تطوير القطاع غير الربحي بالمملكة، بما يسهم في خلق بيئة محفزة وداعمة للعمل الخيري والاجتماعي، حيث تعد مشاركته جزء من مساعيه لتعزيز دوره الريادي في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، حيث يسعى إلى تمكين المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتعزيز مساهمتها في بناء المجتمع. ويتم ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم العمل الأهلي وتعزيز كفاءة وفعالية المنظمات غير الربحية، مع التركيز على تنمية القدرات المؤسسية وتعزيز الاستدامة المالية لتلك المنظمات.
ويقدم جناح المركز محتوى تفصيلي حول البرامج والمبادرات المختلفة التي يقدمها، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع غير الربحي، لتلبية متطلبات التنمية المستدامة. ويعتبر هذا الملتقى فرصة هامة للمركز لتعزيز الشراكات وبناء جسور التعاون مع الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدفع عجلة التنمية المجتمعية، حيث يسعى المركز إلى تمكين الجهات غير الربحية من لعب دور أساسي في معالجة المواضيع المجتمعية وتلبية احتياجات المجتمع.
ويحرص المركز على دعم رواد الأعمال الاجتماعيين وتمكينهم من استحداث حلول مبتكرة للمواضيع الاجتماعية، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار في مجالات العمل غير الربحي. ويقوم المركز بتقديم برامج دعم شاملة للأفراد والجهات غير الربحية على حد سواء، من خلال مبادرات التطوير والتمكين التي تعزز من إطلاق مبادرات ذات تأثير اجتماعي مستدام.
ويعمل المركز على تطوير برامج تدريبية وتأهيلية تساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع، وتمكينهم من تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمع. ويعتبر رفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع غير الربحي جزءًا أساسيًا من استراتيجية المركز لدعم استدامة القطاع وتعزيز قدرته على تقديم خدمات مؤثرة وفعّالة.
ويُتيح جناح المركز في ملتقى بيبان فرصة لتقديم معلومات وافية عن الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل القطاع غير الربحي في المملكة، والتي تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية تساعد على تحقيق الشفافية، وتعزز من ثقة المجتمع في الجهات غير الربحية. ويعتبر هذا الملتقى فرصة للتعريف بالإجراءات والتسهيلات المتاحة للجهات الأهلية، بما يسهم في تسهيل عمليات تأسيس وتشغيل المنظمات غير الربحية، ويشجع المزيد من الأفراد والجهات على الانخراط في العمل الخيري والاجتماعي.
وتأتي هذه المشاركة في ملتقى بيبان 24 ضمن جهود المركز لتعزيز دوره في التنمية الوطنية، حيث يمثل جناح المركز منصة لإبراز إنجازاته وبرامجه المستقبلية، وتسليط الضوء على أهمية القطاع غير الربحي في تعزيز النسيج الاجتماعي للمملكة، وبناء مجتمع متماسك ومزدهر.