المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُشارك في ملتقى بيبان 24 لتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة بالمملكة

وتأتي مشاركة المركز في هذا الحدث من خلال جناح يعرض فيه خدماته ومنجزاته، ويستعرض الجهود التي يقوم بها في تطوير القطاع غير الربحي بالمملكة، بما يسهم في خلق بيئة محفزة وداعمة للعمل الخيري والاجتماعي، حيث تعد مشاركته جزء من مساعيه لتعزيز دوره الريادي في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، حيث يسعى إلى تمكين المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتعزيز مساهمتها في بناء المجتمع. ويتم ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم العمل الأهلي وتعزيز كفاءة وفعالية المنظمات غير الربحية، مع التركيز على تنمية القدرات المؤسسية وتعزيز الاستدامة المالية لتلك المنظمات.