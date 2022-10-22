تشمل فنون العالم بأسره.. ما عدد وأنواع فعاليات "موسم الرياض"؟

تَحولت سماء العاصمة الرياض ليلة أمس، إلى لوحة فنية مبهرة، رُسَمت عليها صور معبرة لتشكيلات بالألعاب النارية، شاركت في صنعها 3200 طائرة درونز؛ إيذانًا بافتتاح "موسم الرياض" في نسخته الثالثة، بحضور مئات الآلاف من الأشخاص الذين شاركوا في انطلاق أكبر فعالية ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وفي مؤشر ذي دلالة لافتة على ضخامة الحدث وأهميته دوليًّا؛ فقد حصد "موسم الرياض" شهادة جينيس للأرقام القياسية لاستخدام أكبر عدد من طائرات الدرونز في إطلاق الألعاب النارية، لافتتاح "موسم الرياض".
ويعد "موسم الرياض" مهرجانًا عالميًّا، يهدف إلى تحويل العاصمة الرياض إلى وجهة سياحية عالمية. ويندرج الموسم -الذي انطلق لأول مرة عام 2019م وحظي بحضور أكثر من 10 ملايين زائر- ضمن برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج "رؤية 2030"، الذي يهدف إلى تحقيق 10 أهداف استراتيجية تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة؛ منها "تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان"؛ ومن ثم فـ"موسم الرياض" مهرجان ترفيهي يتيح للإنسان فوائد الترفيه التي تنعكس على سلامة العقل والصحة البدنية، من خلال تحقيق التوازن الانفعالي وتخفيف الضغوط اليومية للإنسان.
وينفرد "موسم الرياض" عن غيره من مهرجانات الترفيه، باحتوائه على تجارب ترفيهية وفنية ومعارض من كل دول العالم، تشمل أكثر من 8500 يوم فعالية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، و7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية، و8 عروض عالمية، و108 تجارب تفاعلية، موزعة على 15 منطقة في مدينة الرياض.
واللافت في تنوع التجارب الترفيهية من حيث الأطراف المشاركة، أنه أحضر فنون العالم بأسره إلى مدينة الرياض، وأتاح للأشخاص الذي تعوّدوا السفر إلى الدول الأخرى لأجل الترفيه؛ أن يستمتعوا بما لدى هذه الدول من تجارب دون الحاجة إلى السفر إليها.
إن الإبهار غير المسبوق، الذي حظي به افتتاح "موسم الرياض"، قد حدا بوسائل إعلام أجنبية إلى وصفه بالافتتاح التاريخي، وهو وصف يتطابق مع الواقع تمامًا؛ فالروعة الفائقة لمظاهر الافتتاح، كانت معبرة بحق عن شعار "فوق الخيال"، الذي تحمله نسخة الموسم هذا العام، لكن هذه الروعة المبهرة لن تكون مقتصرة على يوم الافتتاح؛ بل ستستمر طيلة أيام الموسم، وستشكل قاسمًا مشتركًا لكل عروضه الفنية والترفيهية الدولية وكذلك المطاعم التي تحفل بتنوع دولي يتيح تذوق ما ابتكرته الشعوب الأخرى من أكلات وأطعمة.