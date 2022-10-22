تشمل فنون العالم بأسره.. ما عدد وأنواع فعاليات "موسم الرياض"؟

إن الإبهار غير المسبوق، الذي حظي به افتتاح "موسم الرياض"، قد حدا بوسائل إعلام أجنبية إلى وصفه بالافتتاح التاريخي، وهو وصف يتطابق مع الواقع تمامًا؛ فالروعة الفائقة لمظاهر الافتتاح، كانت معبرة بحق عن شعار "فوق الخيال"، الذي تحمله نسخة الموسم هذا العام، لكن هذه الروعة المبهرة لن تكون مقتصرة على يوم الافتتاح؛ بل ستستمر طيلة أيام الموسم، وستشكل قاسمًا مشتركًا لكل عروضه الفنية والترفيهية الدولية وكذلك المطاعم التي تحفل بتنوع دولي يتيح تذوق ما ابتكرته الشعوب الأخرى من أكلات وأطعمة.