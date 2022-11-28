"الدرعية" تستعد لاستقبال زوار حي الطريف التاريخي ومطل البجيري ابتداءً من 4 ديسمبر

ويأتي افتتاح حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، جنبًا إلى جنب مع منطقة المطاعم الفاخرة في مطل البجيري بمثابة حدث بالغ الأهمية في مشروع تطوير بوابة الدرعية الذي تبلغ قيمته 63.2 مليار دولار وتنفذه هيئة تطوير بوابة الدرعية، ليعلن دخول الدرعية مرحلة جديدة في تاريخها، إذ يروي حي الطريف تاريخ الدرعية كمركز انطلاق للدولة السعودية عام 1727م، فيما يشكل مطل البجيري جزءًا من مدينة الدرعية التي بُنيت من الطين على مفترق طرق قديمة، لتكون أكبر مدينة من نوعها في العالم، وتضم ما يزيد على 20 مطعمًا، منها أربعة مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، هي تاتيل، وهاكاسان، ولونج شيم، وشيز برونو، وكافيه دولا إيسبلانيد التي تفتتح أول فروع لها خارج فرنسا.