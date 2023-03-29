147 موضعًا لأسلوب الأمر في سورة "المائدة".. "قبسات بلاغية" تُلخّص بعضًا منها

حلّت سورة المائدة، خامسةَ السور القرآنية، ويقع ترتيبها بين سورتي "النساء والأنعام"، وعدد كلماتها "120 كلمة"، وتناولت موضوع العقيدة والشريعة معًا، وتُعدّ من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، واشتملت على 147 موضعًا من مواضع ظاهرة "أسلوب الأمر" التي يلحظها المتأمّل والمتدبّر لهذه السورة العظيمة.
"سبق".. تواصل حلقاتها الرمضانية اليومية، وتستعرض في حلقتها "السابعة" جانبًا من "القبسات البلاغية" التي تُلخّص بعضًا مما جاء في سورة المائدة من آيات عظيمة ومؤثرة، وتستضيف فيها دكتور البلاغة والنقد "زيد بن فرج الخريصي".
قال: تعدّدت الظواهر الأسلوبية في القرآن الكريم؛ ومن هذه الظواهر ظاهرة تكرار "أسلوب الأمر" في سورة المائدة؛ إذ جاء "الأمر" في خمسة وسبعين موضعًا، وكان لصيغة "فعل الأمر" القِدح المعلَّى؛ إذ جاء في اثنين وسبعين موضعًا، ثم تبعه "الفعل المضارع المقترن باللام" في موضعين اثنين، ثم تبعه "اسم فعل الأمر" في موضع واحد، ولم يكن اعتباطًا مجيء هذا الكم من "أسلوب الأمر"، بل كان لغايات وأهداف ترسم الطريق إلى المراد؛ لأن لفعل الأمر وقعه الخاص على المخاطب؛ فعندما تقول: اذهب، فإن المخاطب يتشوق لمعرفة ماهية هذا الذهاب؛ لأن الطلب استثار هذا المخاطب، بعكس لو قلت: يذهب، أو ذهب، فلا تتجاوز هذه الأفعال بنوعيها إلا أن تكون إخبارًا.
وأضاف "الخريصي": إلى جانب هذا الكمّ من أسلوب الأمر، إلا أنه لم يأتِ محصورًا في غرض الأمر، بل خرج إلى أغراض أخرى فرضها المقام، ومن هذه الأغراض "التهديد والوعيد"، وذلك إذا استعملت صيغة الأمر في مقام عدم الرضا بالمأمور به، ومن شواهد ذلك: ما جاء في الآية الكريمة "92"، في قوله تعالى: "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ"؛ احتوت هذه الآية على أربعة أفعال أمر؛ الأول: "أَطِيعُوا"؛ أي: أطيعوا أمر الله -جل جلاله- وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام- واحذروا مخالفتهما؛ لأن في مخالفتهما العقاب، ويعلق أبو حيان، يقول: "وفي هَذا مِنَ الوَعِيدِ البالِغِ ما لا خَفاءَ بِهِ، إذْ تَضَمَّنَ أنَّ عِقابَكم إنَّما يَتَوَلّاهُ المُرْسِلُ، لا الرَّسُولُ، وما كُلِّفَ الرَّسُولُ مِن أمْرِكم غَيْرَ تَبْلِيغِكم"، ثم كرر الفعل ذاته "أَطِيعُوا"؛ تأكيدًا على الطاعة، ثم جاء بالفعل الثالث في قوله: "وَاحْذَرُوا"، حذّر ولم ينبه، ويقول: "انتبهوا" أو غير ذلك من أفعال الأمر التي تعطي معنى الطاعة المطلقة لله ورسوله؛ لأن هذا الفعل أقوى في التعبير عن المعنى، ولأن الحذر مدعاة إلى عمل الحسنات واتقاء السيئات، ثم جاء بالفعل الرابع: "اعْلَمُوا"؛ ليؤكد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يملك هدايتكم، ولن يضره إعراضكم، وليس عليه إلا البلاغ، فمن أطاعه نجا، ومن عصاه هلك.
وواصل "دكتور البلاغة والنقد": ثمة أمر لا بد من معرفته؛ وهو أن الأمر إذا كان صادرًا من أعلى إلى أدنى كان غرضه "الأمر"، كقول الأب لابنه: سافر معي إلى مكة، وإذا كان الأمر بين اثنين متساويين في المنزلة والرتبة، كان الغرض منه "الالتماس"، كقول الصديق لصديقه: سافر معي إلى مكة، وإذا كان الأمر صادرًا من أدنى إلى أعلى كان غرضه "الدعاء"، وهذا ما جاء من أدعية في آي الذكر الحكيم، ومن شواهد ذلك في سورة المائدة ما جاء في الآية الكريمة "24"، في قوله تعالى: "قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ"، قال موسى -عليه السلام- مخاطبًا ربه -جل جلاله-: إنك علمت يا إلهي أني لا أملك لنصرة دينك إلا أمر نفسي وأمر أخي، أما قومي فخرجوا عن طاعتي وفسقوا عن أمرك، وما دام هذا شأنهم، فافصل بيننا وبينهم بقضائك العادل؛ بأن تحكم لنا بما نستحقّ، وتحكم عليهم بما يستحقّون فإنك أنت الحكم العدل بين العباد، ولا ريب أن هذا الأمر "فَافْرُقْ" لم يكن الغرض من مجيئه هو الأمر الحقيقي، بل كان الدعاء، والآيات المشابهة لهذه الآية كثيرة في القرآن الكريم.