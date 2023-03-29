147 موضعًا لأسلوب الأمر في سورة "المائدة".. "قبسات بلاغية" تُلخّص بعضًا منها

وأضاف "الخريصي": إلى جانب هذا الكمّ من أسلوب الأمر، إلا أنه لم يأتِ محصورًا في غرض الأمر، بل خرج إلى أغراض أخرى فرضها المقام، ومن هذه الأغراض "التهديد والوعيد"، وذلك إذا استعملت صيغة الأمر في مقام عدم الرضا بالمأمور به، ومن شواهد ذلك: ما جاء في الآية الكريمة "92"، في قوله تعالى: "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ"؛ احتوت هذه الآية على أربعة أفعال أمر؛ الأول: "أَطِيعُوا"؛ أي: أطيعوا أمر الله -جل جلاله- وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام- واحذروا مخالفتهما؛ لأن في مخالفتهما العقاب، ويعلق أبو حيان، يقول: "وفي هَذا مِنَ الوَعِيدِ البالِغِ ما لا خَفاءَ بِهِ، إذْ تَضَمَّنَ أنَّ عِقابَكم إنَّما يَتَوَلّاهُ المُرْسِلُ، لا الرَّسُولُ، وما كُلِّفَ الرَّسُولُ مِن أمْرِكم غَيْرَ تَبْلِيغِكم"، ثم كرر الفعل ذاته "أَطِيعُوا"؛ تأكيدًا على الطاعة، ثم جاء بالفعل الثالث في قوله: "وَاحْذَرُوا"، حذّر ولم ينبه، ويقول: "انتبهوا" أو غير ذلك من أفعال الأمر التي تعطي معنى الطاعة المطلقة لله ورسوله؛ لأن هذا الفعل أقوى في التعبير عن المعنى، ولأن الحذر مدعاة إلى عمل الحسنات واتقاء السيئات، ثم جاء بالفعل الرابع: "اعْلَمُوا"؛ ليؤكد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يملك هدايتكم، ولن يضره إعراضكم، وليس عليه إلا البلاغ، فمن أطاعه نجا، ومن عصاه هلك.