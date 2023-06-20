"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تُسجل 227 مخالفة جديدة

وقالت الإدارة: إن المخالفات التي جرى ضبطها شملت: الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح، موضحًة أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و25 ألف ريال.