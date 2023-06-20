"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تُسجل 227 مخالفة جديدة

أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الثلاثاء؛ ضبط 227 حالة جديدة لمخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.
وقالت الإدارة: إن المخالفات التي جرى ضبطها شملت: الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح، موضحًة أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و25 ألف ريال.
ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة؛ مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م، بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
كما دعت الهيئةُ الجميعَ إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكّدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين.