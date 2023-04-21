ينتظرونها متأنقين بملابسهم الجديدة.. مبلغ "العيدية" فرحة للأطفال في جازان

يشكل مبلغ "العيدية وهدايا العيد" التي تُقَدَّم في صبيحة العيد، مصدر بهجة وسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الفطر المبارك بكل شغف وهم متأنقون بملابسهم الجديدة، مكتسبين عادة الفرح بالعيد السعيد من والديهم في تعويدهم على آداب العيد التي حثنا عليها ديننا الإسلامي.