"أمانة العاصمة المقدسة": تطبيق اشتراطات دورات المياه والمصليات للمنشآت التجارية

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة الزيتوني، أن جدول الجزاءات شمل مجموعة من المخالفات في مختلف الأنشطة البلدية، ومنها المخالفات المتعلقة بمواصفات واشتراطات دورات المياه ومغاسل الأيدي والمصليات (المساجد) في المحال والمنشآت والمباني التجارية، حيث يتم التنبيه على المخالف وإعطائه مهلة 14 يومًا لتصحيح المخالفة، ويتم بعدها تطبيق الغرامة التي قد تصل إلى 1000 ريال مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها، وكذلك مخالفة تدني مستوى النظافة العامة في دورات المياه وفق الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وهي مخالفة جسيمة، حيث يتم تطبيق الغرامة على مرتكبها بمقدار قد يصل إلى 2000 ريال مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها.