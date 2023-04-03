أكثر من 10 ملايين مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي خلال الثلث الأول من رمضان

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال الثلث الأول من شهر رمضان أكثر من (10) ملايين مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف.