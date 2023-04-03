أكثر من 10 ملايين مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي خلال الثلث الأول من رمضان

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال الثلث الأول من شهر رمضان أكثر من (10) ملايين مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف.
وأكد بأن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي لضمان انسيابية الحركة وكذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته و مرافقه وتسهيل كافة الخدمات لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
ورفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.