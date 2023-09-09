استندت إلى مخرجات وإنجازات قمة 2020.. الهند تستلهم النجاح السعودي في ضبط أولويات "العشرين"

حقّقت السعودية نجاحاً كبيراً حينما استضافت عاصمتها الرياض قمة قادة العشرين في عام 2020، وذلك في خضم تحديات جسيمة واجهت العالم آنذاك ليس أقلها جائحة "كوفيد-19"، التي أودت بحياة نحو 6 ملايين شخص، وأصابت ما يناهز 700 مليون آخرين حتى تاريخه، فضلاً عن موجات الإغلاق التي أدت إلى التباطؤ والكساد الاقتصادي حول العالم.
واستجابت المملكة أثناء رئاستها مجموعة العشرين للوضع الخطير الذي أحدثته الجائحة، فدعت سريعاً إلى قمة استثنائية افتراضية، على مستوى القادة في مارس 2020، وذلك لمناقشة تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
لم تتوقف الأدوار القيادية للمملكة خلال رئاستها المجموعة عند ذلك الحد، فقد عملت المملكة مع شركائها في "العشرين" على عدد من القضايا الملحة، كما حرصت على استكمال تلك الأدوار، وتكامل مساراتها وأولوياتها والالتزام بمبادراتها في القمم التالية لقمة الرياض التي جرت عام 2020، وهو ما انعكس بوضوح كنموذج على أولويات الرئاسة الهندية هذا العام لمجموعة العشرين.
فقد أعلن قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عن التركيز على مكافحة المضادات الميكروبية، والأمراض الحيوانية المنشأ، وفقاً لمفهوم الصحة الشاملة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مراقبتها، وهو ما عملت الرئاسة الهندية على استكماله هذا العام بترحيبهم بإقامة المؤتمر الوزاري الدولي الرابع الذي تستضيفه السعودية بالرياض في نوفمبر 2024م.
وجاءت مبادرة الرئاسة الهندية في إطلاق منصة عالمية لتنسيق الإجراءات والتدابير الطبية المضادة الشاملة، من خلال مجموعة عمل "الحد من مخاطر الكوارث"، امتداداً لمبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد - 19"، التي أطلقت خلال رئاسة المملكة حيث هدفت إلى تطوير، وإنتاج، وتعزيز الوصول إلى الأدوات الصحية لمكافحة جائحة كوفيد - 19، حيث أعلنت المملكة مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار دعماً للجهود العالمية أن ذاك، كما استمرت جهود المملكة في الرئاسات اللاحقة لدعم التأهب والاستعداد والوقاية من الجوائح، ومن ذلك دعم صندوق الجائحة العالمي ب 50 مليون دولار خلال الرئاسة الإندونيسية تعزيزاً للجهود الدولية للوقاية من الأوبئة.
وخلال فترة رئاسة المملكة، تم العمل على ضرورة تبني الحلول الرقمية في مجال الصحة، من خلال مجموعة عمل "الصحة"، والتي يتواصل عملها خلال الرئاسة الهندية، كما تم إطلاق المبادرة العالمية للصحة الرقمية هذا العام.
وأطلقت الرياض مجموعة قادة سلامة المرضى العالمية خلال رئاستها، التي يتواصل العمل بمقتضاها هذا العام في نيودلهي التزاماً بالمبادرة التي أطلقتها السعودية، ومن المنتظر استمرارها خلال الرئاسة البرازيلية للمجموعة العام المقبل.
وحرصت المملكة على تكامل مسارات العمل خلال رئاستها مع أولويات الرئاسة الهندية، فقد عملت مع نيودلهي بشكل مكثف لضمان تواجد مركز الابتكار العالمي لتعزيز الجودة والكفاءة في الصحة، الذي اقترحته الرياض خلال رئاستها، في القمة التي تستضيفها الهند؛ إذ تمت دعوة المركز كمنظمة مستقلة في اجتماعات الصحة هذا العام.
وفي المجال الثقافي، عملت وزارة الثقافة على عديدٍ من المبادرات الثقافية على المستويين الدولي والمحلي بهدف دعم وتوظيف التقنيات الحديثة للحفاظ على التراث الثقافي والترويج له، والتي تقع ضمن الأولويات الثقافية للرئاسة الهندية.
كما أُسست تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين 2020، مجموعة عمل "السياحة"؛ وذلك لدور السفر والسياحة في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، والتي ما زالت أدوارها قائمة خلال الرئاسة الهندية.
وقادت المملكة، الاجتماع الوزاري الأول للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد، تحت رئاستها، الأمر الذي تمخض عنه إصدار بيان وزاري يحدد أجندة شاملة لمكافحة الفساد، وعزّزت الهند هذا النجاح، وواصلت الزخم الذي أحدثه من خلال عقد الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد.