استندت إلى مخرجات وإنجازات قمة 2020.. الهند تستلهم النجاح السعودي في ضبط أولويات "العشرين"

لم تتوقف الأدوار القيادية للمملكة خلال رئاستها المجموعة عند ذلك الحد، فقد عملت المملكة مع شركائها في "العشرين" على عدد من القضايا الملحة، كما حرصت على استكمال تلك الأدوار، وتكامل مساراتها وأولوياتها والالتزام بمبادراتها في القمم التالية لقمة الرياض التي جرت عام 2020، وهو ما انعكس بوضوح كنموذج على أولويات الرئاسة الهندية هذا العام لمجموعة العشرين.