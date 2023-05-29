‎تحفيزًا لريادة الأعمال الرقمية.. محافظ الأحساء يُدشِّن "معمل كود جامعة الملك فيصل"

وعقب ذلك تجول سموه ونائب الوزير العوهلي ورئيس الجامعة في أرجاء المعمل متعرفًا على الأقسام التي يضمها، ومشيدًا بما يتضمنه من أجهزة وأدوات تقنية متقدمة، سيكون لها بالغ الأثر في تنمية المهارات الرقمية الوطنية، وتسخير مردوداتها؛ بما يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، ونمو الاقتصاد الرقمي.