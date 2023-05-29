‎تحفيزًا لريادة الأعمال الرقمية.. محافظ الأحساء يُدشِّن "معمل كود جامعة الملك فيصل"

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، اليوم الاثنين «معمل كود جامعة الملك فيصل»، الذي يُعدُّ رابع معمل من معامل كود لريادة الأعمال الرقمية، وهو أحد الفروع الستة لمركز ريادة الأعمال الرقمية، يرافقه نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ورئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي.
وعقب ذلك تجول سموه ونائب الوزير العوهلي ورئيس الجامعة في أرجاء المعمل متعرفًا على الأقسام التي يضمها، ومشيدًا بما يتضمنه من أجهزة وأدوات تقنية متقدمة، سيكون لها بالغ الأثر في تنمية المهارات الرقمية الوطنية، وتسخير مردوداتها؛ بما يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، ونمو الاقتصاد الرقمي.
ويأتي تدشين المعمل، الذي قامت الجامعة باستضافته في حرمها، والإسهام في تنفيذ مرحلته التشغيلية، بوصفه خطوة لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين النظام البيئي للريادة الرقمية في محافظة الأحساء، وذلك من خلال توفيره ممكنات تقنية وحلولاً إبداعية عبر خدماته والبرامج المتخصصة التي سيقدمها لرواد الأعمال.
ويهدف المعمل إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المحافظة، وتنمية القدرات الرقمية المحلية في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى رفع مستوى تبنِّي تطبيقات التقنيات الناشئة، وتوفير الخدمات والممكنات التقنية لتطوير مشاريع الأبحاث الرقمية، إضافة إلى تحويل الأفكار والمشاريع الريادية إلى نماذج أعمال رقمية قابلة للتنفيذ.
وسيقوم المعمل بالربط بين الخبراء التقنيين المتخصصين مع أصحاب المشاريع التقنية وطلاب وطالبات الجامعات ورواد الأعمال، عاملا ًعلى تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه لهم، والمحفزات الرقمية، والدعم التقني، وتوفير مساحة عمل لرواد الأعمال لتطوير وإنجاز مشاريعهم في جميع مراحلها.
يُشار إلى أن «كود» يُعدُّ أحد برامج التحول الوطني؛ إذ يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الرقمية، والثقافة المحيطة بها، من خلال احتضان وتشجيع جهود ريادة الأعمال، وتطوير نماذج أعمال رقمية جديدة ومبتكرة.