"البنيان" يبحث مع وزير التعليم الهندي أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أثناء مشاركته في اجتماع وزراء تعليم مجموعة العشرين خلال الرئاسة الهندية للمجموعة للعام الجاري 2023م، وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في جمهورية الهند دارمندرا برادهان.
وقدّم الوزير البنيان الشكر لجمهورية الهند على استضافتها لأعمال مجموعة العشرين للعام 2023م، وعلى اختيار أولويات تعليمية ذات اهتمام عالٍ في مجموعة عمل التعليم.
وتناول النقاش أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين المملكة وجمهورية الهند، وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير بين الجامعات المتميزة في البلدين، إلى جانب مجالات الاستثمار التعليمي، وافتتاح مدارس عالمية في المملكة، وبحث التعاون في مجال تنمية المهارات وريادة الأعمال.