"البنيان" يبحث مع وزير التعليم الهندي أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين

وتناول النقاش أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين المملكة وجمهورية الهند، وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير بين الجامعات المتميزة في البلدين، إلى جانب مجالات الاستثمار التعليمي، وافتتاح مدارس عالمية في المملكة، وبحث التعاون في مجال تنمية المهارات وريادة الأعمال.