"صندوق الاستثمارات" و"أرديان" يدرسان شراء 25% بمطار "هيثرو"

وتفصيلاً، تدرس المحادثات خيارات بشأن حصة الشركة الإسبانية في مطار هيثرو؛ إذ أُجريت محادثات أولية مع مستشارين خارجيين حول مستقبل حصتها في أكبر مطار في بريطانيا، مشيرة إلى أن الشركة لم تتخذ قرارًا نهائيًّا بعد، وقد لا تسفر المناقشات عن بيع.