"التدريب التقني" تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ

وأوضح المدير العام لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب والمهني خالد بركات، أن فترة التسجيل للفصل الثالث من عام 1444هـ في مرحلة البكالوريوس للفترتيْن الصباحية والمسائية ستبدأ من الأحد المقبل حتى الخميس الموافق 4 رجب 1444هـ، فيما ستبدأ مرحلة الدبلوم الصباحية والمسائية من يوم الأحد 7 رجب 1444هـ إلى يوم الخميس 11 رجب 1444هـ، وسيكون التقديم متاحًا في جميع المنشآت التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق السعودية عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني Adm.tvtc.gov.sa.