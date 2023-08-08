جمال يختزل قصص الأجداد.. شاهد نصف مليون نخلة تجود بأسرارها في أسواق نجران

وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية "واس" على مزارع النخيل المنتشرة في القرى الريفية على ضفافي وادي نجران، التقت بالمزارع صالح عبدالله، أحد ملاك مزارع النخيل، الذي أوضح أن خراف التمور في المنطقة بدأ في النخيل المستزرعة في نجران منذ عشرات السنين؛ مثل: الخلاص، والبرحي، والمجدولي وغيرها، فيما يبدأ موسم حصاد التمور الأساسية التي تشتهر بها المنطقة؛ مثل: البياض، والمواكيل، والبرني والرطب في منتصف شهر أغسطس الجاري، والتي تتميز بجودتها وإقبال المستهلكين عليها من كافة مناطق المملكة.