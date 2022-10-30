الظهران.. افتتاح موسم "تنوين الإبداعي 2022" بجلسة حوارية كشفت عن مستقبل الاقتصاد الثقافي

عُمق العلاقات

بدوره كشف المدير التنفيذي للشراكات في مركز "إثراء" نوف العارضي عن عمق العلاقة بين الشراكات المجتمعية وروافد الإبداع، بوصفه متنفسًا للاستدامة، وتحدثت العارضي خلال الجلسة عن مستقبل الصناعات الإبداعية التي لا تعمل بمعزل عن القطاعات الأخرى، فالعملية الإبداعية لديهم جملة متطلبات لضمان استمراريتها في تشغيل محركات الاقتصاد الناجم عن مفهوم التشاركية بين الآخرين، وهذا ما شددت عليه أيضًا نائب مدير "فن جميل" سارة العمران، التي جمعت بين ضرورة البرامج التعليمية واكتساب القدرات وفتح المجال للنقاش وزيادة البرامج التأهيلية من أجل التعاون في تحقيق العديد من الأهداف القائمة على التمكين.