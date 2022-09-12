"الحقيل" يُكرّم شركة "صفا" للاستثمار في برنامج تمكين المطورين العقاريين

اختتمت شركة صفا للاستثمار مشاركتها في برنامج "التحول والتمكين"، والذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال وكالة الوزارة لتحفيز المعروض العقاري والتطوير العقاري، والذي شارك فيه نحو 46 مطورًا عقاريًا من مختلف مناطق المملكة.
وألقى الرئيس التنفيذي لشركة صفا للاستثمار محمد بن عبدالعزيز الماجد كلمة المشاركين في البرنامج، والتي أكد فيها شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مهندس الرؤية التي ارتقت بصناعة التطوير العقاري في المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، كما نوه بجهود المسؤولين في (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وفي مقدمتهم الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل، نائب الوزير المهندس عبدالله بن محمد البدير، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، وذلك على الجهود الكبيرة التي تبذل للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة.
وقال "الماجد": مشاركة المطورين والمقاولين في البرنامج كانت ذات شقين؛ يتناول الأول "تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين" تـــــم التركيز فيه على التأهيل والتحول لمؤسسات الـمقاولات إلى مطورين عقاريين، من خلال تقديم الخدمات المساندة للدخول والعمل في سوق التطوير العقاري بكفاءةٍ عالية، وقد شارك فيه عدد كبير من المقاولين، فيما تناول الشق الثاني "دعم وتمكين المطورين العقاريين"، وقد عمل البرنامج على تنمية القدرات، والارتقاء بأداء شركات التطوير العقاري، في إطار برنامج الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه قد تم بناء المعارف والخبرات، والتصميم للعديد من النماذج والقوالب المنهجية، مع التزود بالمراجع ونيل كل أشكال الدعم؛ لإنجاز الأنشطة الإدارية التي ترتقي بأداء المؤسسات العقارية.
وأكد "الماجد" أن شركات التطوير العقاري على أتم الاستعداد للمساهمة بشكلٍ أكبر في برامج الوزارة الهادفة إلى زيادة المعروض السكني، وتحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع السعودي، وذلك بعدما ارتقت المؤسسات الـمشاركة في سلم صناعة التطوير العقاري، بفضل برنامج "التحول والتمكين"، للسعي والمشاركة في برامج الوزارة الهادفة إلى تنمية القدرات وتوفير الممكنات والأدوات، ولتسهيل رحلة المطورين، والرفع من كفاءة وقدرات المطورين العقاريين في المملكة، وزيادة عدد منشآت التطوير العقاري المؤهلة في السوق السعودي، مما يجعلنا على أتم الاستعداد للمساهمة الفاعلة في إنفاذ برنامج الإسكان برؤية المملكة 2030.
وفي الختام، دعا كل المطورين والمقاولين العقاريين بالمملكة، للمشاركة الفاعلة في الدورات المقبلة من برنامج "التحول والتمكين"، والتي تمنح المشاركين العديد من الامتيازات الحصرية التي ستسهم في تطوير المؤسسات، ومنها الحصول على (شهادة المطور العقاري)، والاعتماد والتأهيل لدى (الشركة الوطنية للإسكان)، وتقديم ضماناتٍ من خلال برنامج (كفالة) للجهات التمويلية، والدعم للتأهيل في خدمة (جدير).