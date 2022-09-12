"الحقيل" يُكرّم شركة "صفا" للاستثمار في برنامج تمكين المطورين العقاريين

وقال "الماجد": مشاركة المطورين والمقاولين في البرنامج كانت ذات شقين؛ يتناول الأول "تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين" تـــــم التركيز فيه على التأهيل والتحول لمؤسسات الـمقاولات إلى مطورين عقاريين، من خلال تقديم الخدمات المساندة للدخول والعمل في سوق التطوير العقاري بكفاءةٍ عالية، وقد شارك فيه عدد كبير من المقاولين، فيما تناول الشق الثاني "دعم وتمكين المطورين العقاريين"، وقد عمل البرنامج على تنمية القدرات، والارتقاء بأداء شركات التطوير العقاري، في إطار برنامج الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.