عن طريق العلاج بالأكسجين.. إعادة السمع لمريضين في الطائف

نجح فريق طبي في إعادة السمع لمريضيْن في محافظة الطائف عن طريق العلاج بالأكسجين، بعد معاناة دامت خمس سنوات لكليهما تكللت بالنجاح.
وقالت "صحة الطائف": الفريق الطبي استقبل في مجمع الملك فيصل الطبي في المحافظة، حالتين مرضيتين تعانيان من ضعف سمعي حسي عصبي مفاجئ، تَسبب في فقد السمع لهما؛ الحالة الأولى لمريض استمرت لمدة (شهرين)، والحالة الثانية لمريضة استمر انقطاع السمع عنها (3 أشهر)، وبعد إجراء الفحوصات الأولية والأشعة المخبرية لهما، وعمل اختبار ضغط الأذن، وفحص السمع بالنغمات النقية، بالإضافة إلى اختبار تمييز الكلام؛ تَقرر تحويلهم لعيادات العلاج بالأكسجين لمتابعة العلاج، وعاد السمع لهما.
وأضافت: علاج الحالات بالأكسجين تختص بعلاج حالات القدم السكري، وحالات ضعف السمع، وحالات الحروق ورقع الجلد والغرغرينا، وحالات التسمم بأول أكسيد الكربون.
وأشارت "صحة الطائف" إلى أن حالات فقدان السمع المفاجئ تكون فيها نسبة الاستجابة للشفاء في حال اكتشافها المبكر عالية جدًّا؛ فيما يؤدي التأخر في الكشف العلاجي إلى عدم تحسن الحالة بطريقة سريعة.
يُذكر أن مجمع الملك فيصل أجرى خلال النصف الثاني من العام الحالي 2022م (7331) عملية في مختلف التخصصات؛ فيما استقبلت العيادات الخارجية 97498 مراجعًا.