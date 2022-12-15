عن طريق العلاج بالأكسجين.. إعادة السمع لمريضين في الطائف

وقالت "صحة الطائف": الفريق الطبي استقبل في مجمع الملك فيصل الطبي في المحافظة، حالتين مرضيتين تعانيان من ضعف سمعي حسي عصبي مفاجئ، تَسبب في فقد السمع لهما؛ الحالة الأولى لمريض استمرت لمدة (شهرين)، والحالة الثانية لمريضة استمر انقطاع السمع عنها (3 أشهر)، وبعد إجراء الفحوصات الأولية والأشعة المخبرية لهما، وعمل اختبار ضغط الأذن، وفحص السمع بالنغمات النقية، بالإضافة إلى اختبار تمييز الكلام؛ تَقرر تحويلهم لعيادات العلاج بالأكسجين لمتابعة العلاج، وعاد السمع لهما.