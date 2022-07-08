فيصل بن فرحان في اجتماع "العشرين": "نتعافى سويًّا لنتعافى أقوى".. شعار جاء في أفضل وقت

وقال وزير الخارجية: إن شعار الرئاسة الإندونيسية "نتعافى سويًّا، لنتعافى أقوى"، جاء في أفضل وقت؛ حيث إن مواجهة التحديات الحالية لن تقي العالم من الأزمات المستقبلية، إلا بتقوية سبل خفض التوترات، وتفعيل الحوار، وتعزيز الحوكمة العالمية لتكون أكثر شمولية واستجابة للأزمات، خاصةً المتعلقة بتطوير الاقتصادات.