وزير الشؤون الإسلامية يتفقَّد سير العمل وأبرز الخدمات المقدمة بالمدينة المنورة

ناقش وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ احتياجات وبرامج فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة؛ حيث اطّلع خلال الاجتماع الذي عقده بمستهلّ زيارته للفرع على سير العمل وأبرز الخدمات والمبادرات التي تم تقديمها في إطار الخدمات المقدَّمة لبيوت الله وضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، وما يحقّق رسالة الوزارة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة، ومديرو العموم، وفضيلة مدير عام الفرع الدكتور وجب بن علي العتيبي، ومديرو الإدارات بالفرع؛ تم التأكيد على أهمية نظافة وصيانة المساجد، خاصة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
كما شدَّد على أهمية تفعيل المناشط الدعوية، وتفعيل الدور الذي يقدّمه الدعاة في تعزيز الانتماء للوطن وولاة أمره، إلى جانب إطلاق المبادرات التطوعية التي تخدم بيوت الله ومرتاديها وزائري المدينة المنورة، وفق ما يُحقّق تطلّعات القيادة الرشيدة في العناية ببيوت الله، وتقديم أرقى الخدمات لها، والعناية بضيوف الرحمن من المعتمرين.