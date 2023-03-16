وزير الشؤون الإسلامية يتفقَّد سير العمل وأبرز الخدمات المقدمة بالمدينة المنورة

كما شدَّد على أهمية تفعيل المناشط الدعوية، وتفعيل الدور الذي يقدّمه الدعاة في تعزيز الانتماء للوطن وولاة أمره، إلى جانب إطلاق المبادرات التطوعية التي تخدم بيوت الله ومرتاديها وزائري المدينة المنورة، وفق ما يُحقّق تطلّعات القيادة الرشيدة في العناية ببيوت الله، وتقديم أرقى الخدمات لها، والعناية بضيوف الرحمن من المعتمرين.