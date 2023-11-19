"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة، وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، أمطارًا غزيرة وسيولاً على جدة وأضم وميسان والكامل والطائف، وأمطارًا متوسطة على العرضيات وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.