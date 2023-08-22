بعد ابتلاع بطارية.. 20 دقيقة حاسمة تنقذ طفلة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

وبدوره حذّر فريق جراحة الصدر بالمجمع من خطورة ترك مثل هذه الأجسام بمتناول الأطفال دون رقابة، ودعا في الوقت ذاته لضرورة سرعة مراجعة الطوارئ في حال ابتلاع أجسام غريبة؛ حيث إن عامل الوقت وسرعة استخراج مثل هذا النوع من الأجسام مهم ويقلّل من نسبة المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله.