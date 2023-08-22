بعد ابتلاع بطارية.. 20 دقيقة حاسمة تنقذ طفلة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

باشر مجمعُ الملك فيصل الطبي في الطائف، حالةَ طفلة تبلغ من العمر 20 شهرًا.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحة الطائف لـ"سبق": فإن الطفلة وصلت للطوارئ وهي تعاني من صعوبة في التنفس وعدم القدرة على الرضاعة، وعند عمل الأشعّة والفحوصات اللازمة تبيّن وجود جسم غريب في منطقة الرقبة.
وأضافت: "على الفور قرّر فريق طب جراحة الصدر إجراء عملية عاجلة استغرقت 20 دقيقة، تم من خلالها استخراجه باستخدام منظار المريء الصلب، وعمل تنظيف وغسيل في مكان الجسم، الذي تبيّن أنها بطارية كانت قد ابتلعتها الطفلة بالخطأ، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد بدون وجود مضاعفات".
وبيّنت أنهُ بعد انتهاء العملية تم تنويم الحالة في العناية المركزة لمتابعة الحالة، بعدها غادرت الطفلة المجمع وهي بصحة جيدة ولله الحمد.
وبدوره حذّر فريق جراحة الصدر بالمجمع من خطورة ترك مثل هذه الأجسام بمتناول الأطفال دون رقابة، ودعا في الوقت ذاته لضرورة سرعة مراجعة الطوارئ في حال ابتلاع أجسام غريبة؛ حيث إن عامل الوقت وسرعة استخراج مثل هذا النوع من الأجسام مهم ويقلّل من نسبة المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله.