محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل تم تصويره في المحافظة

يذكر أن مسلسل "خيوط المعازيب"، حصد أربع جوائز من أصل فئات الجوائز العشر، في حفل توزيع جائزة "الدانة للدراما"، الذي أُقيم في العاصمة البحرينية المنامة، في التاسع والعشرين من مايو الماضي، والمعروض في شهر رمضان 1445هـ، وهو من بطولة عبدالمحسن النمر، وإبراهيم الحساوي، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدالله، وحصل كذلك على جائزة "أفضل نص درامي"، لكاتب القصة حسن العبدي ورئيسة ورشة الكتابة هناء عبدالله العمير، كما حصل على جائزة "أفضل مسلسل اجتماعي"، ونال الفنان عبد المحسن النمر جائزة "أفضل ممثل"، عن دوره في المسلسل، فيما حصل المخرجان عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدالله على جائزة "أفضل مخرج"، إضافة إلى فوز المسلسل بالجائزة الكبرى للمهرجان كأفضل مسلسل اجتماعي.