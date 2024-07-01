محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل تم تصويره في المحافظة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة، اليوم، الفائزين بجوائز الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي انعقد في مملكة البحرين الشقيقة، من أبطال مسلسل "خيوط المعازيب"، بحضور رئيس جمعية الثقافة والفنون بالأحساء يوسف الخميس وفريق عمل المسلسل.
وهنّأ سموّه فريق عمل المسلسل السعودي "خيوط المعازيب"، مشيدًا بهذا العمل الذي تم تصويره في الأحساء، وتناول واحدة من أهم الحرف التي اشتهرت بها المحافظة وهي صناعة البشت، مؤكدًا أهمية الدور الذي تمارسه الأعمال الفنية في نقل الهوية الثقافية وتسويقها.
من جانبه، نوه منتج المسلسل الفنان إبراهيم الحساوي بدعم سمو الأمير سعود بن طلال، معربًا عن سعادته بالنقلة التي حققتها الأحساء في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن الأحساء أرض خصبة للإنتاج الفني في السينما والمسرح والتلفزيون، وغنية بالتاريخ العريق والحكايات الأصيلة الكفيلة بتغذية الإنتاج الفني الوطني.
يذكر أن مسلسل "خيوط المعازيب"، حصد أربع جوائز من أصل فئات الجوائز العشر، في حفل توزيع جائزة "الدانة للدراما"، الذي أُقيم في العاصمة البحرينية المنامة، في التاسع والعشرين من مايو الماضي، والمعروض في شهر رمضان 1445هـ، وهو من بطولة عبدالمحسن النمر، وإبراهيم الحساوي، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدالله، وحصل كذلك على جائزة "أفضل نص درامي"، لكاتب القصة حسن العبدي ورئيسة ورشة الكتابة هناء عبدالله العمير، كما حصل على جائزة "أفضل مسلسل اجتماعي"، ونال الفنان عبد المحسن النمر جائزة "أفضل ممثل"، عن دوره في المسلسل، فيما حصل المخرجان عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدالله على جائزة "أفضل مخرج"، إضافة إلى فوز المسلسل بالجائزة الكبرى للمهرجان كأفضل مسلسل اجتماعي.