القصيم تتزيّن باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

واكتست مدن منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها بالأعلام الخضراء، واللوحات الوطنية، والإضاءات الملوّنة، والمجسمات؛ للاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع والميادين، والأحياء، والحدائق والمتنزهات، والمواقع العامة.