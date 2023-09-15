أمين التعاون الإسلامي يشارك في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

من جهة أخرى، تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمم المتحدة، على هامش الدورة 78 للجمعية العامة، الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية المنظمة واجتماعات اللجنة السداسية المعنية بفلسطين المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وفريق الاتصال المعني بالمسلمين في أوروبا، وفريق الاتصال المعني بجامو وكشمير، وفريق الاتصال المعني بمسلمي الروهينجيا في ميانمار.