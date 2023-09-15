أمين التعاون الإسلامي يشارك في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ أعمالها يوم 18 سبتمبر الجاري، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يجري الأمين العام على هامش أعمال الجمعية العامة لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء وفود عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومسؤولي منظمات إقليمية ودولية.
من جهة أخرى، تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمم المتحدة، على هامش الدورة 78 للجمعية العامة، الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية المنظمة واجتماعات اللجنة السداسية المعنية بفلسطين المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وفريق الاتصال المعني بالمسلمين في أوروبا، وفريق الاتصال المعني بجامو وكشمير، وفريق الاتصال المعني بمسلمي الروهينجيا في ميانمار.