"السديس" يطالب بوضع ميثاق شرف للإعلام الجديد يجرّم النيل من الرموز والقدوات

ودعا السديس إلى تعاون أفراد المجتمع وأبنائه ومؤسساته وهيئاته (البيت والأسرة، والمسجد، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، كل مسؤول في مجاله)؛ لتحقيق القدوة والتغلب على معوقاتها؛ بل ومحاربة كل ما من شأنه أن يقف حائلًا بين تعزيز وتوطيد أركانها، وتحقيق شروطها؛ كالجهل، والعنف، والغلو، والتطرف، والتعصب، والتحزب، ومفارقة الجماعة، والإرهاب، والطائفية، والانحلال، والانهزامية، وهز القيم والثوابت، والنيل من محكمات الشريعة ومسلماتها في الأفكار والرؤى والأطروحات، وغيرها من الأفكار المنحرفة المخالفة لمنهج الوسطية والاعتدال، التي لا تأتي إلا بالانحلال على الأفراد ودمار المجتمعات.