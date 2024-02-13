من الثلاثاء حتى السبت.. "المدني" يدعو إلى الحيطة من تقلُّبات جوية على معظم المناطق

دعت المديريةُ العامّة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل.