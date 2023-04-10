محافظ الخرج يشارك مستفيدي الإسكان التنموي فرحة استلامهم مسكنهم الأول

شارك الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بمحافظة الخرج فرحة استلامهم مفاتيح مسكنهم الأول.
ويأتي ذلك ضمن حملة اكتتاب جود وبالتعاون مع شؤون الإسكان بمنطقة الرياض، بحضور مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة الرياض وليد بن إبراهيم الهدلق.
وفي بداية الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة عبّر محافظ الخرج عن سعادته في لقاء هذا اليوم، الذي يأتي في ظل مكتسبات جديدة وعطاء جديد في عهد الخير والبركة، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأضاف: تنهج قيادتنا الحكيمة دائمًا في دعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها، وما هذه الخطوات إلا استكمال لرقي وإعزاز المواطن وجعله يعيش في كرامة في مسكنه وفي معيشته.
وأشار؛ إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الجانب، ممثلة بالإسكان التنموي.
وفي نهاية كلمته، تمنى محافظ الخرج السعادة والراحة للمستفيدين في مساكنهم الجديدة، وأن يكون الوطن عزيزًا دائمًا بأبنائه وبناته.