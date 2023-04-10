محافظ الخرج يشارك مستفيدي الإسكان التنموي فرحة استلامهم مسكنهم الأول

وفي بداية الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة عبّر محافظ الخرج عن سعادته في لقاء هذا اليوم، الذي يأتي في ظل مكتسبات جديدة وعطاء جديد في عهد الخير والبركة، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.