سفن وحافلات ولقاحات.. صورة رقمية عن "حج 2022" تبرزها "الإحصاء"

قدّمت الهيئة العامة للإحصاء، صورة رقمية عن إحصاءات الحج لعام 2022م وفق نشرتها المفصلة، مشيرة إلى بلوغ إجمالي عدد الحجاج في ذلك العام 926,062 حاجاً.