سفن وحافلات ولقاحات.. صورة رقمية عن "حج 2022" تبرزها "الإحصاء"

قدّمت الهيئة العامة للإحصاء، صورة رقمية عن إحصاءات الحج لعام 2022م وفق نشرتها المفصلة، مشيرة إلى بلوغ إجمالي عدد الحجاج في ذلك العام 926,062 حاجاً.
وأوضحت الهيئة، عبر نشرة إحصاءات الحج لعام 2022م، أن إجمالي عدد القوى العاملة في ذلك الموسم بلغ 236,897 فرداً، وإجمالي الحافلات الناقلة للحجاج 1309 حافلات، وإجمالي السفن الناقلة 7 سفن.
وبيّنت أن المعدل اليومي للشرائح المحلية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بلغ 3 ملايين، فيما بلغ المعدل اليومي للشرائح الأجنبية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة 720 ألفاً.
وتابعت: "بلغ عدد الحجاج المستفيدين من برنامج طريق مكة 98,826 حاجاً، وعدد المطبوعات والنشرات التوعوية 798,085 نشرة، وعدد اللقاحات الموزعة خلال موسم الحج 120,423 لقاحاً".