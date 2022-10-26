"الغذاء والدواء" تنصح بهذه الإجراءات قبل استخدام جهاز كشف الحمل

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن جهاز كشف الحمل المنزلي يُظهر بالتحليل الهرمونَ الذي تُفرزه المشيمة في أول أيام الحمل، "هرمون إتش سي جي" ويظهر في البول.
وأضافت الهيئة أن هذا الاختبار المنزلي يتيح للمرأة الكشف عن وجود حمل للمتابعة مع الطبيب المختص في وقت مبكر.
ونصحت الهيئة باتباع عدد من التعليمات قبل شراء الجهاز؛ منها التأكد من تاريخ الصلاحية، ووجود رقم التشغيلة، والتأكد من حصول المنتج على إذن بالتسويق من قِبَل الهيئة عن طريق الباركود، ووجود كتيب للإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدامه والعناية به.
وتابعت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن دقة التحليل تعتمد على مدى اتباع دليل الإرشادات وموعد الاختبار الذي عادة ما يكون بين اليومين الـ7 والـ14 لتأخر الدورة الشهرية للمرأة.
ونوّهت بأن طريقة الاستخدام تكون بوضع بضع قطرات من البول على الكاشف لإجراء التحليل، ويفضل أن يكون ذلك بعد الاستيقاظ صباحًا مباشرة لأن كمية الهرمون تكون مركزة وتعطي نتائج أفضل.