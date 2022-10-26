"الغذاء والدواء" تنصح بهذه الإجراءات قبل استخدام جهاز كشف الحمل

ونصحت الهيئة باتباع عدد من التعليمات قبل شراء الجهاز؛ منها التأكد من تاريخ الصلاحية، ووجود رقم التشغيلة، والتأكد من حصول المنتج على إذن بالتسويق من قِبَل الهيئة عن طريق الباركود، ووجود كتيب للإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدامه والعناية به.