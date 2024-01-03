محلل اقتصادي: وجود مقار للشركات الأجنبية في السعودية سيُشجِّع الاستثمار المحلي

وفي التفاصيل، قال "باحليوة" خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إن وجود المقار المحلية للشركات الأجنبية داخل السعودية يُشجِّعها على الاستثمار المحلي. يعني بالنسبة للشركات سيكون جزءًا من استثماراتها، ومن وضعها محتوى محليًّا؛ وبالتالي سيزيد من فرصها في الدخول في المشاريع الحكومية في الأولويات، وأيضًا يساعد على زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة حصة المنتج المحلي في المشاريع.. وكل هذه إضافات إيجابية للاقتصاد السعودي، وإضافة إيجابية أيضًا للشركات.