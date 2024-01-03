محلل اقتصادي: وجود مقار للشركات الأجنبية في السعودية سيُشجِّع الاستثمار المحلي

أكد رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، م. عمر باحليوة، أن فرض ضوابط على تعاقُد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقار إقليمية في السعودية سيزيد من فرصها للدخول في المشاريع الحكومية.
وفي التفاصيل، قال "باحليوة" خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إن وجود المقار المحلية للشركات الأجنبية داخل السعودية يُشجِّعها على الاستثمار المحلي. يعني بالنسبة للشركات سيكون جزءًا من استثماراتها، ومن وضعها محتوى محليًّا؛ وبالتالي سيزيد من فرصها في الدخول في المشاريع الحكومية في الأولويات، وأيضًا يساعد على زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة حصة المنتج المحلي في المشاريع.. وكل هذه إضافات إيجابية للاقتصاد السعودي، وإضافة إيجابية أيضًا للشركات.
وبيَّن أن وجود مقار للشركات الأجنبية داخل السعودية سيُسهِّل أولاً التعامل المباشر مع هذه الشركات، ويُسهِّل أيضًا نقل التقنية والمعرفة إلى السعودية، إضافة إلى توظيف الشباب والشابات السعوديين والسعوديات، وإقامة علاقات وطيدة مع الشركات من حيث إقامة مشاريع واستثمارات محلية، وتشجيعهم على الاستثمار في السعودية.
وأضاف "باحليوة" بأن السعودية سوق خاص، وخصب، وضخم.. وهو أكبر سوق في الشرق الأوسط؛ وبالتالي وجود هذه المقار داخل السعودية يعطي مزيدًا من الإضافة، خاصة للناتج الإجمالي المحلي، وأيضًا زيادة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات.
وأردف: وجود هذه الشركات خارج السعودية يجعلها توظف غير السعوديين؛ ولا تستفيد السعودية من الخبرات التراكمية في بناء مستقبل أو جيل قادم لحمل راية الاقتصاد.. فهذه مهمة جدًّا لمستقبل السعودية، وهو توجُّه إيجابي، وتوجُّه لمصلحة السعودية، وأيضًا لمصلحة الشركات بشكل مباشر.
واختتم "باحليوة" قائلاً: ربما في البداية طبعًا سيكون في مسألة التغيير بعض الحذر والتباطؤ، لكن في الأخير هي المستفيد الأول والأخير؛ لأن المستهدف هو السوق السعودي، أكبر سوق في الشرق الأوسط؛ فلِمَ لا يكون لها مقار في المملكة العربية السعودية.