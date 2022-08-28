"جلمودة العتيبي" الأسرع في ثاني سباقات اللقايا بكار 4 كم

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى، خلال الـ12 شوطًا الأخرى كالتالي: "دنعه" لـمفلح حمود البلوي، "شاهين" لـسعد حمد المري، "رمز" لـناصر غازي القرشي، "الحذرة" لـعامر سعد المري، "مشوش" لـخالد سعيد المري، "سيوف" لـحمود ظاوي العصيمي، "الليزر" لـمشبب محمد القحطاني، "التماس" لـمحمد علي المري، "الوسمي" لـمحمد سعيدان العتيبي، "العنود" لـصالح دلبج المري، "ضاري" لـحمدان محمد العميمي.