مدار بيضاوي والمسافة تتغير.. "الزعاق": الشمس في أقرب نقطة لها من الأرض اليوم

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي مرة واحدة كل سنة؛ ولهذا فالمسافة بينهما تتغير على مدار الساعة بالزيادة أو النقصان.
وأضاف الزعاق أنها في فصل الشتاء تتناقص وفي الصيف تتزايد، وأقرب مسافة بينهما تسمى نقطة الحضيض، وتكون في عز الشتاء كحال أيامنا هذه، وأبعد مسافة بينهما تكون في عز القيظ وفي حال الاعتدال الربيعي والخريفي تكون وسطية في مسافتها.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر أنه في السابعة من مساء اليوم الأربعاء ستكون الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس، وهي المسافة الأقرب في السنة 147 مليون كيلومتر، والقرب لا يؤثر في درجة الحرارة؛ ولكن زاوية سقوط أشعة الشمس هي التي تفعل.