مدار بيضاوي والمسافة تتغير.. "الزعاق": الشمس في أقرب نقطة لها من الأرض اليوم

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر أنه في السابعة من مساء اليوم الأربعاء ستكون الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس، وهي المسافة الأقرب في السنة 147 مليون كيلومتر، والقرب لا يؤثر في درجة الحرارة؛ ولكن زاوية سقوط أشعة الشمس هي التي تفعل.