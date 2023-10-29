بـ 5 نصائح.. "سعود الطبية" توضح الطريقة الصحية للجلوس لحماية العمود الفقري

وأضافت المدينة، أن الالتزام بهذه التعليمات يخفّف الثقل على المفاصل ويحمي العمود الفقري، ويقي من الإجهاد الزائد للعضلات، ويسهم في تجنب الشد العضلي، والحماية من آلام الظهر وآلام العضلات.