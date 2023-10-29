بـ 5 نصائح.. "سعود الطبية" توضح الطريقة الصحية للجلوس لحماية العمود الفقري

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية 5 نصائح مهمة لطريقة الجلوس الصحي التي تساعد على تفادي بعض الآلام التي يخلفها الجلوس ساعات طويلة على المكتب.
ونصحت المدينة، في إنفوجرافيك لها، بضرورة جعل الكتفين متجهتين للخلف، والظهر مستقيماً أثناء الجلوس، مع تلامس المؤخرة لظهر الكرسي والقدمين مسطحتين على الأرض.
وشدّدت على ضرورة تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة على الأقل بالوقوف أو المشي.
وأضافت المدينة، أن الالتزام بهذه التعليمات يخفّف الثقل على المفاصل ويحمي العمود الفقري، ويقي من الإجهاد الزائد للعضلات، ويسهم في تجنب الشد العضلي، والحماية من آلام الظهر وآلام العضلات.