رائدا الفضاء السعوديان يُجريان اتصالاً لاسلكيًّا مع مجموعة من الطلاب بالسعودية

أجرى رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، اتصالاً لاسلكيًّا مع مجموعة من الطلاب، باستخدام ترددات هواة الراديو "Amateur Radio" خلال مرور محطة الفضاء الدولية فوق المحطة الأرضية بالعاصمة الرياض، وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للفضاء، وبالشراكة مع وزارة التعليم وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي؛ بهدف المشاركة في توعية الطلاب بالمعارف العلمية، وتغذية فضولهم نحو الفضاء، وإلهامهم بتقنيات المستقبل.