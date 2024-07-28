60 ألف زيارة يوميًا للبورصة العقارية

وتعد البورصة العقارية مصدرًا موثوقًا للبيانات للمستثمرين؛ إذ توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري؛ ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقارية، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.