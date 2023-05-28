الحرب تتواصل على مروّجي المخدرات.. فيديو سقوط عددٍ منهم في قبضة رجال الأمن

وتحت عنوان "في قبضة رجال الأمن" أعلن الأمن العام ضبط مقيمَيْن من الجنسيتين الهندية والباكستانية بالمدينة المنوّرة؛ قاما بتوثيق ونشر محتوى مرئي في أثناء ضبط مشتبه فيه في قضية أمنية في مكانٍ عام.