الحرب تتواصل على مروّجي المخدرات.. فيديو سقوط عددٍ منهم في قبضة رجال الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عددٍ من مرتكبي الحوادث ومروّجي المخدرات في المملكة، ضمن الحملة الكبرى لملاحقة مروّجي المخدرات أخيراً.
واستعرض الأمن العام، في فيديو له، جهود ضبط المخالفين سواء من المواطنين أو المقيمين خلال الفترة الماضية.
وتحت عنوان "في قبضة رجال الأمن" أعلن الأمن العام ضبط مقيمَيْن من الجنسيتين الهندية والباكستانية بالمدينة المنوّرة؛ قاما بتوثيق ونشر محتوى مرئي في أثناء ضبط مشتبه فيه في قضية أمنية في مكانٍ عام.
وفي الرس، تمّ ضبط مواطن؛ لقيامه بترويج مادة الحشيش المخدّر، وضُبطت بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية وهواتف متنقلة ولوحات مركبات غير عائدة إليه.
وفي حائل، تمّ ضبط مواطن؛ لقيامه بترويج مواد مخدّرة؛ من بينها الحشيش المخدّر والإمفيتامين المخدّر، وأقراص خاضعة لنظام التداول الطبي، وضُبط بحوزته سلاحان ناريان.
وفي جدة، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسيتَيْن اليمنية والفلسطينية، قاما بالترويج لمادة الحشيش المخدّر، وأقراصٍ خاضعة لنظام التداول الطبي.
وفي تبوك، تمّ القبض على مواطن حوّل منزله إلى وكرٍ لترويج مواد مخدّرة عبارة عن الحشيش المخدّر و"الشبو"، كما ضُبطت بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية ومبالغ مالية وهواتف محمولة.
وفي الخرج، تمّ ضبط 3 مواطنين قاموا بترويج مادة الحشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي الأحساء، تمّ القبض على 3 مواطنين روّجوا الحشيش والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية.
كما تمّ القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي تضمّن ادعاءات غير صحيحة، وتبيّن من إجراءات الاستدلال أنه من أصحاب السوابق.
وفي عسير، قامت الشرطة بضبط مواطنَيْن قاما باتخاذ منزلٍ مهجورٍ وكراً لترويج مادة الإمفيتامين المخدّر، وضُبطت بحوزتهما أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وفي صبيا، ضبطت القوات مخالفاً لنظام أمن الحدود قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر ومادة الحشيش المخدّر.