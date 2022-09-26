ماذا يمكن أن يحدث للأرض؟.. تجربة لتغيير مسار كويكب لأول مرة بالتاريخ!

لأول مرة في التاريخ، سيجري العلماء، فجر غدٍ الثلاثاء، تجربة لتغيير مسار أحد الكويكبات؛ حيث تعد هذه التجربة وسيلة تقنية تسهم في إيجاد حل حال الرغبة في مواجهة كويكب خطير متجه نحو الأرض.
وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة: أطلقت "ناسا" مسبارها الفضائي المسمّى "دارت" وذلك اختصارًا لجملة "تجربة إعادة توجيه كويكب ثنائي"، حيث أطلق المسبار على متن صاروخ فضائي يوم 24 نوفمبر 2021م متجها إلى كويكب يسمّى "دايمورفوس" (Dimorphos)، وهو كويكب صغير قطره 160 متراً يدور حول كويكب أكبر منه قطره 780 متراً اسمه "ديديموس" (Didymos) التي تعني "التوأم" باللغة اليونانية.
وبين أن التجربة تهدف إلى تغيير مدار الكويكب الصغير من خلال اصطدام المسبار به، وقال "عودة": حالياً يدور الكويكب الصغير حول الكويكب الكبير مرة واحدة كل 11 ساعة و55 دقيقة، والمرجو من التجربة أن يؤدي الاصطدام إلى تغيير مدار الكويكب الصغير ليتجه إلى الداخل ويصبح مداره أصغر وأسرع، وبالتالي تقل مدة دورانه بثوانٍ أو دقائق يسيرة، مؤكدًا أن هذا الكويكب لا يُشكل أي خطرٍ على الأرض، إنما تمّ اختياره لاعتباراتٍ فلكية منها أنه سهل الرصد من قبل التلسكوبات الأرضية بعد الاصطدام وذلك ليمكن رصدهُ من قِبل شبكة كبيرة من المراصد الأرضية لتحديد هل نجحت التجربة أم لا؟ وفي حالة نجاح هذه التجربة، تصبح هذه التقنية أحد الحلول لمواجهة كويكب خطير متجه نحو الأرض.
وأشار "عودة" إلى أنهُ قد استغرق المسبار فترة زمنية مقدارها 10 أشهر ليصل إلى الكويكب، وسيحدث الاصطدام فجر غدٍ الثلاثاء 27 سبتمبر في الساعة 03:13 صباحًا بتوقيت الإمارات، وستكون سرعة المسبار لحظة الاصطدام 22 ألف كيلومتر في الساعة، وحينها سيكون الكويكب على بُعد 11 مليون كيلومتر من الأرض.
ولفت إلى أنهُ يبلغ قطر هذا الكويكب الصغير 100 ضعف قطر المسبار، ومن المتوقع أن تتغير سرعة الكويكب بمقدار 01% فقط؛ حيث يلمع الكويكب الآن بالقدر 14.5، ولا يمكن الجزم بما سنراه من الأرض وقت الاصطدام، فتتراوح التقديرات من أننا سنلاحظ تغيراً كبيراً على لمعان الكويكب وقت الاصطدام إلا أننا لن نلحظ أي شيء، وسيحتاج العلماء إلى عدة أيام أو أسابيع بعد الاصطدام لرصد ودراسة حركة الكويكب الصغير الجديدة لمعرفة نجاح التجربة من عدمها.
وأكّدَ "عودة"، تواصل مركز الفلك الدولي مع المشرف على هذه المهمة، ليكون مرصد الختم الفلكي أحد المراصد العالمية التي تشارك في التحليل الفوتومتري للكويكب بعد الاصطدام لتقييم مدى نجاح التجربة، وبالفعل تمّ قبول مشاركة المرصد كأحد المراصد المشاركة من دولة الإمارات؛ حيث سيقوم مرصد الختم الفلكي -بمشيئة الله- برصد الكويكب لحظة الاصطدام، إضافة إلى إجراء الأرصاد الفوتومترية بعد ذلك ومشاركتها مع المشرفين على المهمة، قيما يمكن متابعة الاصطدام على الهواء مباشرة عبر تلفزيون "ناسا".