ماذا يمكن أن يحدث للأرض؟.. تجربة لتغيير مسار كويكب لأول مرة بالتاريخ!

وبين أن التجربة تهدف إلى تغيير مدار الكويكب الصغير من خلال اصطدام المسبار به، وقال "عودة": حالياً يدور الكويكب الصغير حول الكويكب الكبير مرة واحدة كل 11 ساعة و55 دقيقة، والمرجو من التجربة أن يؤدي الاصطدام إلى تغيير مدار الكويكب الصغير ليتجه إلى الداخل ويصبح مداره أصغر وأسرع، وبالتالي تقل مدة دورانه بثوانٍ أو دقائق يسيرة، مؤكدًا أن هذا الكويكب لا يُشكل أي خطرٍ على الأرض، إنما تمّ اختياره لاعتباراتٍ فلكية منها أنه سهل الرصد من قبل التلسكوبات الأرضية بعد الاصطدام وذلك ليمكن رصدهُ من قِبل شبكة كبيرة من المراصد الأرضية لتحديد هل نجحت التجربة أم لا؟ وفي حالة نجاح هذه التجربة، تصبح هذه التقنية أحد الحلول لمواجهة كويكب خطير متجه نحو الأرض.