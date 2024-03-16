"مطرية جديدة" أكثر غزارة.. "العصيمي": تنطلق بعد غد وتشمل 8 مناطق

قال الباحث في علم المناخ، العضو المؤسس لجمعية الطقس في السعودية عبدالله العصيمي: بعد الحالة المطرية الجيدة التي أثّرت على بعض المناطق، ننتظر حالة مطرية جديدة أكثر نطاقًا وغزارة؛ اعتبارًا من بعد غد الاثنين.
وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الحالة المطرية الجديدة تشمل -بإذن الله- منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض، وأجزاء من محافظات: (جنوب الرياض، وعفيف، والدوادمي، والوشم، وسدير، والزلفي، وحفر الباطن، والكويت)، ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف: "تتزامن الحالة مع ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار، وسيكون هناك المزيد من التفاصيل اليومين القادمين، إن شاء الله".