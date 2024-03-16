"مطرية جديدة" أكثر غزارة.. "العصيمي": تنطلق بعد غد وتشمل 8 مناطق

قال الباحث في علم المناخ، العضو المؤسس لجمعية الطقس في السعودية عبدالله العصيمي: بعد الحالة المطرية الجيدة التي أثّرت على بعض المناطق، ننتظر حالة مطرية جديدة أكثر نطاقًا وغزارة؛ اعتبارًا من بعد غد الاثنين.