وزارتا "البلدية والإسكان" و"الاستثمار" توقّعان مذكرة تفاهم مع NAVER الكورية

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الاستثمار اليوم، مذكرة تفاهم مع NAVER و LABS NAVER و NAVER Cloud الكورية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، التي تهتم بإنتاج وتطوير تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالإنترنت.
جاء ذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
ووقّع المذكرة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد بن عبدالله العتيبي، ووكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات فهد بن جمال النعيم، فيما مثّل الجانب الكوري سيون جو ممثلا عن شركة NAVER، و سونج سيوك عن شركة LABS NAVER، فيما مثل شركة NAVER Cloud سانجيونج هان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة، وتوحيد الجهود فيما بينها مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف، وذلك لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تحقيق الأهداف المشتركة، حيث ستدعم وزارة الاستثمار تسهيل دخول شركة NAVER للاستثمار في المملكة من خلال استخراج للتراخيص وغيرها، وبحث إمكانية نقل المقر الإقليمي للشركة للمملكة مستقبلاً.
وتقدم الشركات الكورية خططاً لتطوير وتشغيل الحلول الرقمية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتمكين تفعيل الركائز الأساسية للبلديات الذكية بكفاءة عالية في مجالات مختلفة مثل مراقبة وتخطيط المدن والخدمات البلدية والتشوه البصري وإجراء محاكاة لتخطيط وتطوير وتشغيل المدينة.
يشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي امتدادا لشراكات استراتيجية تعقدها الوزارتين مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والعمل على تنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويُعزز تطوير وتسويق وتنفيذ الاستثمارات.