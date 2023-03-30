وزارتا "البلدية والإسكان" و"الاستثمار" توقّعان مذكرة تفاهم مع NAVER الكورية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة، وتوحيد الجهود فيما بينها مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف، وذلك لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تحقيق الأهداف المشتركة، حيث ستدعم وزارة الاستثمار تسهيل دخول شركة NAVER للاستثمار في المملكة من خلال استخراج للتراخيص وغيرها، وبحث إمكانية نقل المقر الإقليمي للشركة للمملكة مستقبلاً.